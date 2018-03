At vi overhovedet diskuterer hvorvidt vi vandt eller tabt i Irak og Afghanistan, siger lidt det hele.

Debatten om vores ”eventyr” i Mellemøsten dukker op engang i mellem, og som tidligere udsendt læste jeg derfor med interesse de betragtninger, som Jens Rohde havde gjort sig, da han egenrådigt erklærede krigene i Mellemøsten som værende tabt. Jeg gjorde lidt ala det samme i Politiken, tilbage i 2016, hvor jeg fortalte om mine frustrationer ved vores indsats.

Det er vigtigt, at vi løbende diskuterer Danmarks krige op gennem nullerne, af flere årsager. Først og fremmest fordi det er med til at fortælle os som folk og nation, at vi er i stand til at kæmpe – og dø – for det vi tror på, og i forsøget på at gøre verden til et bedre sted. Det kan vi være stolte af. Men mindst lige så vigtigt – hvis ikke vigtigere – så er det primært for at undgå at begå de samme fejl, som vi hidtil har gjort, og der har været mange. Selv efter Irak og Afghanistan valgte vi at tage chancen i Libyen, og vælte et regime uden at have en plan for bagefter. Dette på trods af det kaos vi så i Irak tilbage i 2003, hvor vi satte ild til fundamentet af en hel stat, og troede det ville blive bedre af sig selv. Det skete som bekendt ikke. Hvorfor troede vi så, at det ville ske i Libyen?

Skaderne af Libyen-interventionen, der kom længe efter Irak og Afghanistan, ser vi konsekvenserne af nu. Efter Gaddafis fald, har landet været præget af kaos og borgerkrig, en total mangel på samling, og er reelt delt op i to. Vi må altid stille spørgsmålet, om vi gør noget bedre eller værre, ved at blande os. Det er svært, for man plejer at sige: “Damned if you do, damned if you don’t” når det kommer til internationale interventioner. I Libyens tilfælde har jeg svært ved at se det vi gjorde bedre.

Selvom det gør ondt at sige det, er jeg tilbøjelig til at give Jens Rohde ret i en hel del af kritikken af krigene. Normalt når det kommer til politik, så er de radikale og jeg placeret i forskellige universer. Men selv diskussionen om hvorvidt vi ”vandt” eller ”tabt” viser, at der fra starten manglede et klart mål, og at vi tydeligvis er i tvivl om resultatet, uagtet hvor mange gange man kan forsøge at vende resultatet i Mellemøsten til en ”sejr”, med mindre kaos altså var målet. Så vandt vi stort.

Lad mig lige understrege, at man altså ikke kan vinde en krig, i dette tilfælde Afghanistan-krigen, ved at lave en exit-dato. Dette var krigens største gave til Taliban. Kunne man forestille sig amerikanerne og briterne under anden verdenskrig sige: ”Ja, lige nu kæmper vi, men altså når året bliver 1944, så gider vi altså ikke mere”.

Det er svært at vurdere, om en krig er vunden eller tabt. For hvordan måler vi krig? Hvordan måler vi, om vi vandt krigen i Afghanistan? Handler det om hvor mange Talibanere, vi slog ihjel i den grønne zone? Handler det om antallet af børn, der går i skole? Handler det om, at man engang i mellem kan stemme til nogle valg og institutioner, også selvom bomberne springer om ørerne på befolkningen? Taliban er ikke en foragtet del af befolkningen, desværre. For var de det – var de ikke blevet ved med at vende tilbage. I Helmand-provinsen hvor jeg tilbragte knap et halvt år som soldat var det mit indtryk, at det mest var os ISAF-styrker, som afghanerne var trætte af. De vil have sikkerhed – ikke demokrati. Førstnævnte kunne vi ikke give dem.

Professor Jesper Lau Hansen skrev den 28. en meget sober kronik, der satte lidt perspektiv på Jens Rohdes betragtninger. Det er korrekt, at det er for enkelt at sige, at vores aktivisme har været forgæves, fordi der fortsat er ballade dernede. Det ville der formentligt være uanset hvad. Forskellen er her, at det er vores ansvar i de lande hvor vi gennemtvang et regimeskifte, uden at sikre den nødvendige stabilitet bagefter. Det, der skulle til var der hverken ressourcer eller folkelig opbakning til. Ser vi mod fremtiden, så tror jeg næppe, at vestens befolkninger en klar til at miste flere soldater i Mellemøsten. Det kan jeg godt forstå.

Hele diskussionen om krigen, igangsat af Jens Rohdes opgør med krigene har det lidt med at stikke lidt i en tidligere udsendt. Men den er nødvendig. For hvis vi overhovedet begynder at diskutere hvorvidt vi vandt eller tabt, har det så ikke netop været forgæves? Når man går i krig, bør man gøre det helhjertet, og man skal ikke stoppe, før opgaven er fuldført. Jeg ved ikke, om vi kunne have ”vundet”, men den dag vi gav vores fjender en dato for hvornår vi ikke gad mere, da blev sejren udskudt på ubestemt tid. Og selv diskussionen om resultatet, siger egentligt det hele.