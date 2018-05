Få ting kan gøre mig mere vred, end tomme radikale ord på befrielsesdagen

På denne skønne dag, burde jeg vide bedre end at læse indlæg fra radikale, der forsøger at fedte sig ind med det gode selskab her på befrielsesdagen. Det anede mig, at Sofie Carsten Nielsens indlæg vil gøre mig en kende sur. Og jeg havde ret. For der er ikke noget der kan gøre mig mere vred, end radikale på befrielsesdagen. Dagen hvor de hylder vores frihed og siger “aldrig mere 9. april”, men samtidig glemmer deres egen rolle i det foretagende, der tog den. Ingen selvransagelse. Ingen ydmyghed. Men store ord om en national festdag, de ingen andel burde have i.

I dagens kronik tager Sofie Carsten Nielsen, stedfortrædende leder for Det Radikale Venstre, det dog til et helt nyt niveau, hvor hun indirekte forsøger at koble nationalkonservative til nazisterne. Hvorfor? Ja, fordi hendes oldefar, Harald Nielsen, var nationalkonservativ, antisemit og havde kritiseret modstandsfolkene. Hvis enkelpersoner gør en hel politisk orientering til nazister, burde hun måske have nævnt Radikal Ungdoms hovedbestyrelses-medlem, Knud Valdemar Bruun, der flere gange roste nazisterne til skyerne.

“Nazismen er ikke, som man først troede i Danmark (ogsaa i dette Blad), efter Septembervalget, en forbigaaende Stemningsbølge. Det er en storstilet national protest, rettet først og fremmest mod undertrykkerne udefra: Frankrig, Polen og Tjekkoslovakiet, men ogsaa mod Undertrykkerne indefra: de økonomiske Magtmisbrugere. I sin kamp på disse to felter vil Nazismen sejre i Kaft af sin indre Sandhed.” fra den 11te Time – Europas Skæbnetime; i Radikal Ungdom 1931/5, s. 553f;

Men det glemmer hun. På samme måde som radikale – bevidst eller ubevidst – glemmer deres rolle i denne mørke tid, og optakten til den, så vi ingen chance havde for at forsvare os. Der var rigeligt, vi kunne have gjort for at gøre livet surt for tysken. Men mange mener åbenbart stadig, at det var fair at briternes sønner skulle dø for vores frihed og fædreland, fordi vi ikke selv orkede at ofre os.

I dagens anledning forsøger Sofie Carsten-Nielsen at skrive de radikale ind blandt rækken af dem, der var villige til at kæmpe – og dø – for deres land, mens den fløj, der rent faktisk gjorde det, bliver kritiseret. Er det med vilje, at hun glemmer at sige noget om den manglende andel af radikale i modstandskampen? Og at der var over 50 unge medlemmer af Konservativ Ungdom, der gav deres liv for folk og fædreland? Den eneste radikal modstandsmand jeg kender til, er Dr. Hansen fra Matador.

Der er også fuld plade på bullshit-banko, når hun trækker tråde til idag – hvor nationalkonservative naturligvis er de fæle onde typer, der vil tage folks frihed, på samme måde som nazisterne. Men hvem kæmpede for friheden, Sofie? Hvor blev de radikale af, da vi skulle kæmpe for vores land efter regeringen svigtede?

Og skal vi endelig trække tråde til i dag, kan du så forklare, hvorfor jeg som nationalkonservativ kæmpede mod de totalitære Talibanere i Helmandprovinsen i 2012 på en mission som du, blandt mange andre, sendte mig ud i?

“Jeg bliver stadig rørt, når jeg genhører det gamle radioklip. Det er en påmindelse om, at vi under krigen mistede friheden og kun fik den igen, fordi nogen kæmpede for den.” Skriver hun.

Hvem kæmpede for friheden, Sofie?

Men hvem kæmpede for friheden, Sofie Carsten-Nielsen? Var det de radikale? Eller var det blandt andet de nationaltsindede konservative, som du vover at kritisere i indlægget, fordi din oldefar var anti-semit?

Enten fordrejer hun bevidst historien, eller så er hun uviden. Uanset hvad er det skammeligt, hvad en folkevalgt kan finde på at skrive, på sådan en dag som i dag.

Mens man mindes Danmarks besættelse for 78 år siden, må man også huske hvad det betyder, når politikere og andet godtfolk siger “aldrig mere 9. april”.

Det betyder, at man skal være villig til at kæmpe og i sidste instans dø for Danmark, i tilfælde af endnu en invasion. Der kunne man have sine tvivl, om særligt politikere fra Det Radikale Venstre er villige til at efterleve deres ord – sagt i fredstid og uden alvorlig risiko for invasion. Man kunne frygte, at når lortet brænder på, at de atter vil gentage den kujonagtige kapitulering, der skete den skamfulde dag i 1940.

Til jer andre, glædelig befrielsesdag. Til de radikale, så er det er vist ved at være tid til selvransagelse.